Una persona è rimasta ferita, per fortuna in modo non grave, ed è stata condotta in ambulanza al pronto soccorso dell’Annunziata, in conseguenza di un tamponamento verificatosi lungo Viale della Concordia in Contrada Pasquali di Mendicino, nel cosentino, nei pressi di un distributore di benzina.

Secondo quanto si è appreso, l’uomo era al volante di un’Opel Corsa entrata in collisione con un’Alfa Romeo Rossa. L’impatto ha dato origine ad una carambola. L’Opel Corsa si è ribaltata e per soccorrere il guidatore si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Disagi alla circolazione temporaneamente deviata sulla viabilità locale alternativa. Sul posto per regolare il traffico, anche gli agenti della polizia locale ed i carabinieri. Agli operatori della Deam Italia Srl invece, il compito di rimuovere i detriti e ripristinare il manto stradale.