Tredici giorni dedicati al cinema, oltre trenta proiezioni, registi, sceneggiatori, attori italiani e internazionali: Cosenza si prepara ad accogliere la dodicesima edizione de “La Primavera del Cinema italiano – Premio Federico II”. La kermesse ideata da Giuseppe Citrigno, presidente Anec Calabria, si terrà dal 2 al 14 febbraio 2026. L’intero cartellone del festival, che animerà la città dei Bruzi e l’Università della Calabria con un ricco programma di appuntamenti, sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 27 gennaio, alle ore 10.00, nella sede Bcc Mediocrati di Rende.

Evento speciale di apertura del Festival, sostenuto dalla Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito del progetto Bella come il cinema, sarà la prima nazionale di “Franco Battiato, il lungo viaggio”, il primo film biografico – diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta – che celebra la vita, la musica e le passioni di uno dei più grandi e influenti artisti della musica italiana. Il film sarà proiettato lunedì 2 febbraio, alle ore 20.00, al Cinema Citrigno di Cosenza. “Franco Battiato, Il lungo viaggio” segue il percorso umano e artistico del giovane Battiato, interpretato da Dario Aita, dalla Sicilia al suo arrivo a Milano negli anni Settanta, esplorando i momenti cruciali del cammino verso il successo e accompagnandolo fino al ritorno nell’amata terra d’origine.

È il racconto di un viaggio interiore, in cui la natura dell’artista, già incline alla spiritualità, si trasforma in una ricerca più consapevole. Al centro della narrazione ci sono anche gli incontri fondamentali che hanno plasmato la sua carriera e il suo spirito creativo: l’amicizia con Juri Camisasca (Ermes Frattini) e Giuni Russo (Nicole Petrelli), e lo storico sodalizio con il violinista e compositore Giusto Pio (Giulio Forges Davanzati), coautore di molti dei brani più iconici del suo repertorio.