Il 25 luglio 2026 la Rendano Arena di Cosenza si prepara ad accogliere il ritorno sul palco dei Litfiba nella loro formazione originale per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, il disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale e europeo.

La tappa cosentina, prima data annunciata del Be Alternative Festival 2026, in co-produzione con L’Altro Teatro, sarà anche l’unica data calabrese del tour nazionale “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026”. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.vivaticket.com/it/ticket/litfiba/286728 e su Dice.

Il tour riunirà sullo stesso palco Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo per riportare dal vivo le emozioni, la potenza, l’energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del rock europeo.

Pubblicato nel 1986, e considerato ancora oggi da molti il capolavoro stilistico dei Litfiba, “17 Re” fa parte della cosiddetta Trilogia delle vittime del potere insieme a “Desaparecido” e “Litfiba 3”. Sedici brani in bilico tra rock, new wave e suggestioni mediterranee, capaci ancora oggi di ispirare musicisti e appassionati. Il tour “Quarant’anni di 17 Re” toccherà alcune delle più importanti città e festival italiani in un calendario che attraverserà esclusivamente l’estate 2026 da giugno ad agosto.

Venti date che saranno l’occasione irripetibile per riascoltare dal vivo le canzoni di un album leggendario, oltre ai grandi classici che hanno segnato la carriera della band. Radio partner del tour è Radio Capital; media partner è Rockol. Be Alternative Festival è una delle realtà più riconosciute del Sud Italia per la musica indipendente e i grandi live. Nata a Cosenza e diventata col tempo una rassegna itinerante, Be Alternative Festival porta la grande musica live in location suggestive e ricche di fascino, non solo nel cuore della città ma anche in altri luoghi simbolo del territorio calabrese.