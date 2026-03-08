Dopo il successo della Divina Commedia Opera Musical nel progetto Opere d’Arte, chiusa a Reggio con cinquemila spettatori in sei repliche sold out, si accendono i riflettori anche su Fatti di Musica 2026, lo storico progetto del promoter Ruggero Pegna.

La 40ª edizione del Festival-Premio del Miglior Live d’Autore si aprirà domani sera, 9 marzo, con Sergio Cammariere e la sua band al Teatro Rendano di Cosenza. Il concerto inizierà alle ore 21.00. I biglietti sono disponibili online su Ticketone, nei punti vendita Ticketone e da Inprimafila.

Il musicista, cantautore e compositore crotonese proporrà i suoi successi e i brani del nuovo album “La pioggia che non cade mai”, accompagnato dal pianoforte e da una band definita inedita: Daniele Tittarelli (tromba), Luca Bulgarelli (contrabasso), Michele Santoleri (batteria e percussioni), Giovanna Famulari (violoncello), Roberto Gervasi (fisarmonica). La scaletta, per circa due ore, includerà anche le hit “Dalla pace del mare lontano”, “Cantautore piccolino” e il brano sanremese “Tutto quello che un uomo”, ricordato anche per essere stato cantato da Mina.

Pegna sottolinea il valore simbolico dell’apertura: «Aprire la quarantesima edizione del mio festival con uno dei più virtuosi musicisti italiani, immenso talento calabrese legato alla sua terra da un forte cordone affettivo, sarà una grande emozione anche per il pubblico». E aggiunge: «Una serata splendida, un inizio meraviglioso all’insegna della musica vera. Sergio è un artista di rara sensibilità ed eleganza, capace di spaziare dal pop al jazz e i suoi brani fanno parte oramai della storia della migliore canzone d’autore italiana».

Nel racconto del promoter, Fatti di Musica viene descritto come un pezzo di storia dei grandi live in Calabria: negli anni avrebbe portato in regione protagonisti della canzone d’autore italiana e star internazionali, oltre a grandi produzioni televisive, con un bilancio indicato di circa duemila eventi, decine di location e oltre tre milioni di spettatori, fino al riconoscimento come evento culturale storicizzato della Regione e brand Calabria Straordinaria.

Guardando ai prossimi mesi, viene annunciato il ritorno al PalaCalafiore di Reggio Calabria di Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante dal 7 al 9 maggio, con serali e matinée per le scuole. Al Rendano di Cosenza è confermata anche la prima assoluta di “Fortunata di Dio” (23 e 24 maggio), opera sulla vita di Natuzza Evolo prodotta e scritta da Pegna con la regia di Andrea Ortis. Tra gli appuntamenti citati, anche i concerti di Serena Brancale il 6 giugno nel nuovo Palalamezia e l’8 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella di Diamante, mentre per l’estate è annunciata anche Delia il 9 agosto nella stessa location. Altri eventi saranno comunicati successivamente.