“Torna il 24, 25 e 26 Ottobre 2025 la Festa del Cioccolato e quest’anno, sono certo andremo ben oltre i numeri record che abbiamo registrato nella scorsa edizione”.

Lo afferma Franz Caruso annunciando la conferenza stampa dell’evento attesissimo dalla città e dall’intero territorio provinciale e regionale, prevista nelle prossime settimane per illustrare i particolari “di una iniziativa strutturata – prosegue Franz Caruso – di altissimo valore, che abbina sapientemente gusto, cultura e spettacolo e che anima il cuore di Cosenza irradiando di positività tutta l’area urbana. Ed, invero, la Festa del Cioccolato, che valorizza le eccellenze locali, per come ampiamente dimostrato negli anni passati, rappresenta, tra l’altro, un forte richiamo per visitatori e turisti, generando un significativo indotto economico".

Nel celebrare il cioccolato come prodotto artigianale, se ne promuove anche l’arte della lavorazione abbinata, peraltro, a specialità locali come può essere il nostro peperoncino, il bergamotto ed in generale i nostri prelibati agrumi, offrendo, al contempo, una vetrina promozionale alle aziende di qualità che le commercializzano. Il tutto è avvolto in un clima di festa e condivisione che rende unica la manifestazione ideata dalla CNA presieduta da Michele Marchese ed organizzata da Publiepa, rappresentata da Francesca De Rose.