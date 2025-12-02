Il Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale cittadina. Giovedì 4 dicembre, alle 20.30, il pubblico assisterà al ritorno in città di Giovanni Sollima, violoncellista di fama internazionale, che salirà sul palco insieme agli archi dell’Orchestra Sinfonica Brutia per il concerto di chiusura di Armonie trasversali, quarta stagione autunnale della compagine orchestrale.

L’arrivo di Sollima rappresenta un vero evento per gli appassionati. In questa occasione il Maestro vestirà contemporaneamente i panni di compositore, violoncellista e direttore, offrendo una serata che promette di fondere energia, sperimentazione e un linguaggio musicale capace di attraversare epoche e generi. Il suo stile, infatti, unisce rigore classico, passione mediterranea, incursioni rock e improvvisazioni che rendono ogni concerto un’esperienza irripetibile.

Sollima, considerato uno dei violoncellisti più innovativi del panorama internazionale, ha collaborato con orchestre e artisti di primo piano. Nel corso della sua carriera ha scritto musiche per cinema, teatro, danza e televisione, lavorando con personalità come Patti Smith, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Larry Coryell, Elisa, Michele Serra e Antonio Albanese. Ha composto brani per registi come Peter Greenaway, John Turturro, Bob Wilson, Carlos Saura, Marco Tullio Giordana e Alessandro Baricco, dimostrando una versatilità rara nel panorama musicale contemporaneo.

Insegna all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma e alla Fondazione Romanini di Brescia, suonando un prezioso violoncello Francesco Ruggeri del 1679. La sua ricerca artistica lo ha portato a utilizzare strumenti antichi, orientali, elettrici e perfino da lui stesso inventati. Indimenticabili alcune sue performance fuori dagli schemi: nel Sahara, sott’acqua, e con un violoncello di ghiaccio.

Sul palco del Rendano, Sollima proporrà alcune delle sue composizioni più sorprendenti e coinvolgenti, affiancato dai giovani talenti dell’Orchestra Sinfonica Brutia. L’ensemble cosentina, negli ultimi anni, ha avviato un percorso di crescita costante, collaborando con artisti nazionali e internazionali e consolidando la propria presenza nel panorama musicale regionale.

A completare il programma della serata sarà l’esecuzione del Concerto n.1 in do maggiore di Joseph Haydn, una delle pagine più amate del repertorio per violoncello e orchestra, perfetta per valorizzare la tecnica e la sensibilità interpretativa del Maestro.