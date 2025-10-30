Negramaro are back, anche se per poco. L’annuncio dei nuovi live e del tour “Una storia ancora semplice – Tour 2026” ha rallegrato i fan della band salentina che toccherà nel suo viaggio musicale anche la Calabria, allo stesso tempo rattristati dalla notizia del lungo stop che il gruppo capitanato da Giuliano Sangiorgi ha deciso di concedersi.

Tra le tappe più attese c’è quella di Santa Maria del Cedro, dove i Negramaro si esibiranno il 17 agosto 2026 all’interno dell’Arena dei Cedri nuova di zecca.

Non mancheranno in scaletta i grandi successi: da Mentre tutto scorre a Estate, da Meraviglioso a Solo 3 minuti, fino a Casa 69 e ai brani più recenti di Free Love. Il tour anticipa una lunga pausa che la band si prenderà e dunque l’occasione per vederli dal vivo prima dello stop.

«Abbiamo voluto costruire un concerto che fosse un regalo, un arrivederci e non un addio», racconta la band. «Vogliamo tornare dove tutto è cominciato: tra la gente, sotto le stelle, in mezzo alle emozioni di sempre».

L’appuntamento calabrese all’Arena dei Cedri sarà una delle date centrali dell’estate 2026, preceduta dal Vibes Summer Festival di Cinquale (13 agosto) e seguita dal Roccella Summer Festival (18 agosto).

Le altre tappe del tour

Il viaggio dei Negramaro inizierà il 20 giugno 2026 dal Rock in Roma, dove la band torna dopo più di vent’anni, per poi attraversare i festival più prestigiosi d’Italia: Marostica Summer Festival Volksbank (3 luglio), Flowers Festival di Collegno (4 luglio), Brescia Summer Music (10 luglio), AltraOnda Festival di Genova (11 luglio), Riccione Music City (24 luglio), Villa Manin di Codroipo (25 luglio) e il grande ritorno a casa, il 1° agosto alle Cave del Duca di Lecce per l’OverSound Music Festival.

I biglietti per “Una storia ancora semplice – Tour 2026” saranno disponibili su ticketone.it dalle ore 18.00 di oggi giovedì 30 ottobre.