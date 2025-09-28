A Santa Maria del Cedro nasce una nuova struttura per i grandi eventi live in grado di ospitare fino a 15mila persone: l’Arena dei Cedri, realizzata sulla Marina del lungomare Perlasca, nell’area demaniale concessa al Comune, finora usata come parcheggio semiabbandonato.

A soli cinque minuti dall’Anfiteatro dei Ruderi con ampi parcheggi in pianura e accesso diretto dalla SS18, è destinato a diventare il principale polo musicale della Riviera dei Cedri a partire dalla prossima estate.

Il Tirreno Festival “arriva” a Santa Maria del Cedro

Il Tirreno Festival, diretto da Alfredo De Luca, dunque, non lascia il territorio di Diamante ma arriva nella nuova location di Santa Maria del Cedro, portando con sé un cartellone di respiro nazionale. Il primo grande evento annunciato per l’Arena dei Cedri è Claudio Baglioni, che il 26 agosto 2026 porterà il suo spettacolare “GrandTour La vita è adesso” in Calabria.

Baglioni ha debuttato il 27 settembre scorso allo Stadio Comunale di Lampedusa con l’anteprima nazionale e tappa zero del tour che celebra i 40 anni dell’album più venduto di sempre in Italia, “La Vita è Adesso” e tra un anno arriverà anche a queste latitudini. Tra i 40 concerti previsti in calendario tre saranno in Calabria (24 agosto 2026 Cirò Marina (KR), Arena Saracena; 25 agosto 2026 a Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello; 26 agosto 2026 – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri).

Baglioni non sarà l’unico artista a calcare la neonata struttura, altri nomi importanti sono in arrivo.