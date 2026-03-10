Il 18 marzo Jovanotti incontrerà gli studenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Lo rende noto l’ateneo, che ha invitato l’artista in occasione del sopralluogo, previsto nello stesso giorno, alla Calabria Music Arena, che il 22 agosto ospiterà il “Jova Summer Party”.

L’incontro, organizzato dal Comune di Catanzaro e dall’Umg, viene presentato come «una conversazione informale» e uno spazio di confronto diretto in cui Jovanotti racconterà il suo percorso umano e artistico, dagli esordi ai successi discografici, passando per l’impegno sociale e la curiosità verso il nuovo che accompagna la sua musica. L’appuntamento è fissato per le ore 13.00 del 18 marzo all’Auditorium dell’Università di Catanzaro.

«Siamo entusiasti di accogliere un artista che ha fatto della contaminazione culturale e del pensare positivo la sua bandiera», afferma il rettore dell’Umg Giovanni Cuda, aggiungendo che «sarà per tutti noi un enorme piacere accoglierlo e vivere con lui un’occasione di confronto e dialogo».

Per il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, «accogliere Jovanotti nella nostra città e nella nostra Università è motivo di grande orgoglio». E sottolinea: «Incontrare gli studenti significa creare uno spazio di dialogo e di ispirazione», definendola un’iniziativa utile a rafforzare l’idea di una città universitaria «sempre più aperta, dinamica e capace di attrarre esperienze culturali di grande valore».