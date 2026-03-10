Dieci anni di colori, inclusione e impegno sociale. L’associazione L’Arte in Corso APS celebra il suo decennale di attività sul territorio con un evento speciale: giovedì 12 marzo, alle ore 20:30, presso il Teatro Garden (Rende), la compagnia teatrale “I Monachellari” porterà in scena la commedia brillante “Ti amo tanto… da morire”.

Nata nel 2016, L’Arte in Corso ha fatto dell’arte a 360° uno strumento di cura e riscatto. Dai laboratori di arteterapia per tutti dalla terza età alle iniziative contro la povertà educativa, l'associazione è oggi un punto di riferimento per minori, migranti e persone in condizione di disagio. Il commento della Presidente Debora Falcone "Festeggiamo dieci anni di passi compiuti insieme," dichiara Debora Falcone, Presidente de L'Arte in Corso APS. "Abbiamo scelto di farlo con il sorriso, grazie al dono immenso degli amici della compagnia I Monachellari.

Ma la gioia più grande è legata all'iniziativa del 'Biglietto Sospeso': proprio come il caffè sospeso di Napoli, molti cittadini hanno acquistato e possono ancora acquistare ingressi per chi non può permetterselo. Grazie a questa generosità, porteremo a teatro molti dei circa 200 ragazzi e ragazze in condizioni di disagio che seguiamo quotidianamente nelle varie strutture con i nostri progetti. Sarà una festa davvero inclusiva, dove nessuno resterà escluso."

L'evento vede la partecipazione e il sostegno di una fitta trama di alcune realtà del territorio, rappresentate dai loro presidenti: Confluenze – Pres. Francesca Daniele Soroptimist International Club di Cosenza - Pres. Rosita Paradiso Cooperativa Strade di Casa – Pres. Sandra Innocente Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia Cosenza – Pres. Maria Pia Galasso Pasfa Assistenza Spirituale Forze Armate – Pres. Katia Caravona Ars Enotria APS – Pres. Anna Stella Cirigliano Rotary Club Mendicino Serre Cosentine – Pres. Sabrina Sinicropi Coop Eva 2011 – Pres. Mariagrazia Abramo Avis Provinciale Cosenza – Pres. Luigi D'Errico AMI Ambiente Mare Italia - Pres. Delegazione Cosenza-Tropea Elena Pistilli Proloco Cosenza 2.0 – Pres. Mauro Porto Io Differentio con te – Vice Pres. Davide Falcone Un ringraziamento speciale va anche alle attività commerciali che hanno contribuito con entusiasmo: Startek, Alimentari Sisca, Cannarutia, 4 Alici, Discoverde, Orrico Style e La Bottega d’Arte.

Lo spettacolo: "Ti amo tanto... da morire" Scritta da Rosanna Brecchi e diretta dalla stessa Brecchi insieme a Paolo Barone, la pièce è un susseguirsi di eventi tragicomici attorno alla veglia funebre del povero Armande. Tra suocere sospette, medici legali impacciati e un "morto" poco collaborativo, il finale lascerà il pubblico a bocca aperta.