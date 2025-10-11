Sabato 11 ottobre al Cinema Teatro Garden di Rende la mostra nazionale del teatro amatoriale con compagnie da tutta Italia e la cerimonia di premiazione del Quadrato in Scena Itinerante 2025.
Una serata per celebrare la passione, la creatività e l’impegno delle compagnie teatrali amatoriali. Sabato 11 ottobre 2025, alle 19:30, il Cinema Teatro Garden di Rende ospiterà la VII edizione di “Quadrato in Scena”, la mostra nazionale d’arte del teatro amatoriale italiano promossa dalla Federazione Italiana Teatro Amatori, con il patrocinio della Regione Calabria, della Città di Rende e della Provincia di Cosenza.
L’evento rappresenta un punto di incontro per compagnie, artisti e appassionati di teatro provenienti da tutta Italia. Durante la cerimonia di gala verranno consegnati i riconoscimenti del Premio per il Teatro – Quadrato in Scena Itinerante 2025, dedicato alle migliori esperienze artistiche e organizzative del panorama amatoriale.
Un’occasione per dare visibilità a chi, con dedizione e talento, mantiene viva la tradizione del teatro popolare, contribuendo alla crescita culturale delle comunità locali.
L’ingresso alla serata è gratuito.