Il sito è attualmente sottoposto a sorveglianza h24, in attesa che la sovraintendenza decida come mettere in sicurezza il prezioso reperto
Straordinaria scoperta archeologica a San Marco Argentano. Rinvenuta in località Cappasanta, durante alcuni lavori di scavo, una tomba risalente al 400 Avanti Cristo circa.
Secondo i primi rilievi condotti dagli esperti, si tratterebbe di un sarcofago contenente il corpo di una nobildonna. Il sito è attualmente sorvegliato notte e giorno, in attesa che la sovraintendenza decida come mettere in sicurezza il prezioso reperto