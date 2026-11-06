Storica e divulgatrice appassionata di storia, accademica presso le Università di Tor Vergata e di Siena ma anche volto noto della televisione, in particolare Rai e La7, Michela Ponzani sarà protagonista di una Conversazione presso il Museo del Presente. L’evento si svolgerà la sera del 13 novembre a partire dalle ore 18 e sarà moderato dal giornalista Franco Laratta, Direttore Responsabile di LaC. Vi parteciperà il Sindaco di Rende, Onorevole Sandro Principe. Nell’occasione sarà presentato “Giovani, liberi, partigiani. Storie di ragazze e ragazzi in lotta per un futuro migliore” (De Agostini, Novara 2026), l’ultimo libro della studiosa.