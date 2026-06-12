Ad aprire il programma musicale, venerdì 13 giugno saranno i Jalisse, cantautori che hanno lasciato un segno indelebile nella musica d'autore italiana e protagonisti del celebre brano "Fiumi di Parole". Sabato 14 giugno sarà invece la volta di Jo Squillo, protagonista di un coinvolgente live show accompagnato da DJ set

Grande attesa a Rende per uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dell'intera provincia di Cosenza. Nel weekend del 13 e 14 giugno, Via Parini, contrada che ogni anno ospita le solenni festività dedicate a San Francesco di Paola, si trasformerà in un grande palcoscenico all'aperto all'insegna della musica e del divertimento.

Nelle passate edizioni volti del calibro di Joe Bastianich, Neri Per Caso, Iva Zanicchi, Los Locos e Biagio Izzo hanno calcato lo storico palcoscenico per le festività di San Francesco. L'edizione 2026 della festa patronale sarà arricchita da un eccezionale weekend dedicato agli anni ‘80 e '90, con la partecipazione di celebri artisti che hanno segnato la storia della musica italiana.

Il programma

Ad aprire il programma musicale, venerdì 13 giugno alle ore 21:30, saranno i Jalisse celebri cantautori che hanno lasciato un segno indelebile nella musica d'autore italiana e protagonisti del celebre brano "Fiumi di Parole" vincitore del festival di Sanremo nel 1997.

Sabato 14 giugno sarà invece la volta di Jo Squillo, protagonista di un coinvolgente live show accompagnato da DJ set. L'artista, reduce dal successo televisivo ottenuto con la finale di Pechino Express, porterà sul palco tutta la sua energia in uno spettacolo dedicato alle più grandi hit che hanno caratterizzato intere generazioni.

L'intera cittadinanza è invitata a partecipare a una manifestazione che rappresenta non solo un momento di svago e aggregazione, ma anche un'importante occasione per valorizzare le tradizioni religiose e popolari del territorio.

Condivisione e comunità

L'evento è organizzato dalla Parrocchia della Santissima Trinità di Rende e patrocinata dal Comune di Rende. Il parroco, Don Pompeo Rizzo, sottolinea l'importanza della festa quale momento di condivisione e comunità, con l'obiettivo di trasmettere a cittadini e visitatori il calore, la fede e il senso di appartenenza che da sempre contraddistinguono questa storica celebrazione dedicata a San Francesco di Paola.

Due serate da non perdere, dunque, tra musica, tradizione e spirito di comunità, nel cuore di una delle feste più amate del territorio rendese.