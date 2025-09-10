È morto a soli 41 anni Paul Baccaglini, ex inviato del programma Mediaset “Le Iene”. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dagli ex colleghi attraverso i profili social della trasmissione, che lo hanno ricordato con messaggi di cordoglio.

Secondo le prime ricostruzioni, il corpo senza vita di Baccaglini sarebbe stato ritrovato martedì mattina dalla compagna nella sua abitazione di Segrate, in provincia di Milano. La Procura di Milano ha disposto l’autopsia sul corpo e non esclude l’ipotesi del suicidio.

Una carriera tra televisione, sport e finanza

Nato a Pittsburgh (USA) da madre italiana e padre americano, Baccaglini era cresciuto in Italia, a Padova. Dopo una carriera giovanile nel basket, aveva iniziato a lavorare in radio (Radio Padova e RTL 102.5) prima di approdare a “Le Iene” su Italia 1, dove si era fatto conoscere dal grande pubblico.

Terminata l’esperienza televisiva, si era dedicato alla finanza e al trading. Nel 2017 aveva firmato un precontratto per l’acquisto del Palermo Calcio, diventandone presidente per alcuni mesi. Il passaggio di proprietà non era però andato in porto e la sua esperienza al vertice del club rosanero si era chiusa dopo soli cinque mesi.

Negli anni successivi aveva continuato la sua attività imprenditoriale e finanziaria. Dal 2010 al 2018 era stato legato sentimentalmente all’ex velina Thais Wiggers.

La notizia della morte di Baccaglini ha scosso il mondo dello spettacolo e dello sport, lasciando sgomento chi lo aveva conosciuto come inviato dinamico e volto brillante della tv.