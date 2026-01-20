Scopri le nuove normative europee che mettono al bando le bustine di ketchup e maionese nei ristoranti e hotel a partire da agosto 2026. Riduzione dei rifiuti di plastica e promozione della sostenibilità





A partire da agosto 2026, l'Unione Europea metterà al bando le confezioni monodose nel settore della ristorazione, imponendo a bar, ristoranti e hotel di eliminare le porzioni individuali di salse, zucchero, sale, olio e altri condimenti serviti all'interno dei locali.



Cosa Cambia per i Ristoranti e gli Hotel?



- Sostituzione delle bustine monodose con dispenser riutilizzabili e contenitori collettivi

- Prodotti come olio, sale, zucchero e salse saranno disponibili in formati collettivi o singole porzioni offerte direttamente dal personale

- Gli hotel diranno addio anche alle monoporzioni di shampoo, bagnoschiuma e altri prodotti per l'igiene personale



Perché l'Unione Europea ha Deciso di Eliminare le Bustine di Ketchup e Maionese?



La misura rientra nella strategia comunitaria per la riduzione dei rifiuti di plastica e la promozione di modelli di consumo più sostenibili, contenuta nel regolamento (UE) 2025/40, noto come Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR).



Obiettivi e Prossimi Passi



- Ridurre progressivamente l'uso di imballaggi superflui e favorire soluzioni riutilizzabili o collettive

- Entro il 2030, il divieto delle confezioni monodose dovrebbe estendersi a numerosi prodotti alimentari, cosmetici e per l'igiene personale

- Nel febbraio 2032, la Commissione europea valuterà l'impatto complessivo della misura



