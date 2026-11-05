Atterraggio d'emergenza in Francia per il volo Dublino-Roma. Per i voli in cui è coinvolto l'aeroporto di Milano, gli allarmi sono partiti da una mail scritta in italiano dallo stesso contenuto di quelle arrivate allo scalo romano ed era firmato dai "Combattenti dello Stato Maschile"

Caos nei cieli oggi giovedì 5 novembre, con numerosi aerei colpiti da allarmi bomba in Europa. Sarebbero 18 da questa mattina i voli coinvolti, secondo quanto riferito dal Guardian, il quale precisa che ci sarebbero anche tre voli atterrati all'aeroporto di Madrid, dei quali non si conoscono altri dettagli, del volo Aer Lingus da Dublino a Roma, che ha effettuato un atterraggio di emergenza a Évreux in Francia, del volo Fr6410 Ryanair da Madrid a Sofia, del volo Fr3606 Ryanair da Copenaghen a Sofia, del volo Fr1730 Ryanair da Londra Stansted a Sofia, atterrato a Plovdiv, in Bulgaria, e del volo Lo235 Lot Polish Airlines da Varsavia a Bruxelles. Coinvolti anche i voli W46387 WizzAir da Milano Malpensa a Varsavia-Okęcie, reindirizzato verso Vienna, Ay1761 FinnAir da Helsinki a Roma Fiumicino, Ay1471 FinnAir da Helsinki a Vienna, W43064 WizzAir da Milano-Malpensa a Bucarest, A3552 Aegean Airlines da Salonicco a Milano-Malpensa e Fr8953 Ryanair da Porto a Milano-Malpensa (12:17), oltre ai quattro voli atterrati a Praga, come segnalato dalla polizia della Repubblica Ceca senza altri dettagli.

Il primo allarme è scattato su un volo tra Dublino e Roma, costretto a un atterraggio di emergenza in una base militare a Evreux in Francia. A seguito di segnalazioni anonime per un presunto allarme bomba a bordo di un volo Finnair da Helsinki, destinato e regolarmente atterrato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 9.30 scortato da jet dell'Aeronautica militare. Sul pilota della Aer Lingus, ha rivelato la Procura francese come riporta Le Figaro, "è stata aperta un'inchiesta" perché si era "inizialmente rifiutato di atterrare a Evreux", in Normandia. A bordo dell'aereo viaggiavano 151 passeggeri e sei membri dell'equipaggio.

Un altro allarme bomba è scattato su un volo decollato questa mattina dall'aeroporto 'Silvio Berlusconi' di Malpensa. L'aereo, della compagnia Wizz Air, era diretto a Varsavia, ma è stato dirottato a Vienna, dove è atterrato. Lo fa sapere la compagnia aerea. La minaccia di bomba è stata ricevuta durante il volo. Il dirottamento "è stato disposto in conformità ai protocolli e alle procedure di sicurezza previste, ponendo al primo posto la tutela dei passeggeri e dell’equipaggio", fa sapere la Wizz Air, sottolineando che "l'episodio si inserisce in una serie di analoghe minacce di bomba che, negli ultimi giorni, hanno interessato diverse compagnie aeree in tutta Europa. Wizz Air non è l’unico vettore a essere stato preso di mira: anche altre compagnie hanno ricevuto minacce che hanno comportato il dirottamento dei voli e l’attivazione dei relativi controlli di sicurezza".

La compagnia ha assicurato di star "collaborando pienamente con le autorità competenti e sta adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutte le persone a bordo. La sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri e membri dell’equipaggio continuano a rappresentare la nostra assoluta priorità".

Due gli allarmi bomba su altrettanti aerei in atterraggio questa mattina all'aeroporto di Milano Malpensa. A quanto apprende l'AdnKronos, il primo allarme è scattato su un volo Aegean Airlines partito da Salonicco e il secondo su un Ryanair decollato da Oporto. In entrambi i casi sono atterrati presso lo scalo milanese attorno alle 9.30 e 10.20 e sono state attivate immediatamente le procedure di bonifica da parte della polizia su passeggeri, bagagli ed equipaggio. Sarebbero state delle segnalazioni anonime a far scattare l'allarme bomba sui voli di Aegean Airlines e Ryanair in atterraggio stamattina all'aeroporto di Milano Malpensa, apprende l'AdnKronos.

Un ulteriore allarme bomba ha riguardato un volo Wizz Air Milano-Bucarest. La compagnia aerea ha confermato che anche il volo da Malpensa a Bucarest Otopeni è stato oggetto di una minaccia bomba. Poiché l'aeromobile era già in fase di avvicinamento alla destinazione finale, non è stato necessario effettuare alcuna deviazione e il volo è atterrato in sicurezza presso l'aeroporto di Otopeni.

Dopo l'allarme bomba sugli aerei in arrivo a Roma, due caccia Eurofighter del 4° Stormo dell’Aeronautica militare sono decollati immediatamente dalla base aerea di Grosseto. L’intervento immediato ha consentito di individuare l’aeroplano civile per poi scortarlo fino all’arrivo a destinazione, dove è atterrato in sicurezza.

A quanto apprende l'Adnkronos da fonti qualificate, sono stati i cosiddetti 'Combattenti dello Stato maschile'a firmare la mail (in italiano, avente per oggetto 'Segnalazione di una minaccia') che ha fatto scattare l'allarme bomba su due voli da Helsinki e da Dublino diretti a Roma. Fanno parte di un gruppo che si connota per contenuti a forte carattere omofobo, razzista e misogino. Inserita nella galassia del 'maschilismo radicale' e ispirata all'ideologia 'incel' ('involuntary celibate', vale a dire 'celibe involontario'), questa formazione è da tempo all'attenzione dei nostri apparati di sicurezza e di intelligence ed è stata inserita in Russia nella lista dei movimenti illegali di matrice estremista e terrorista. Sempre secondo quanto apprende l'Adnkronos, gli allarmi bomba sui voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa sono partiti da una mail scritta in italiano dallo stesso contenuto di quelle arrivate a Fiumicino ma indirizzate all'Enac e sempre firmate dallo stesso gruppo.