L’11 novembre 2026, alle ore 10:00, sarà inaugurata Casa Felice, la struttura dedicata al co-housing per l’autonomia, la vita indipendente e il Dopo di Noi, realizzata a Rende nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L’ex caserma dei Carabinieri a via Londra, rinasce a nuova vita dopo anni di abbandono, grazie alla realizzazione di due appartamenti per un totale di dodici posti.

L’Amministrazione guidata dall’Onorevole Sandro Principe ha effettuato l’intervento in tempi record. Questa velocità ha consentito l’avvio delle attività con gli utenti prima dell’estate e ha quindi permesso di ottenere una proroga fino a dicembre. Quest’iniziativa è un’importante concretizzazione delle politiche di welfare territoriale, attraverso le quali l’Ambito Territoriale Sociale di Rende ha orientato la propria attività verso risposte strutturali ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Mercoledì 11 novembre la cittadinanza è invitata a fare visita agli abitanti della casa, per conoscere da vicino il progetto e comprenderne a pieno la portata innovativa. L’evento ha un titolo significativo: “Benvenuti a casa”. Vi interverranno: il Sindaco di Rende, Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 2, Onorevole Sandro Principe; l’Assessore al Welfare e alle Politiche Sociali di Rende, dottoressa Daniela Ielasi; l’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato; la Presidente dell’associazione Gli Altri Siamo Noi ODV, dottoressa Adriana De Luca.