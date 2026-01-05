Due persone, una di Roma e l'altra residente in provincia di Chieti, sono state medicate e trattate sul posto dai sanitari del 118, per intossicazione

Un portavalori è stato assaltato questa mattina intorno alle 6.30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel Chietino. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, vigili del fuoco e 118. Al momento non si conosce l'entità del bottino.

Sulla sede stradale i malviventi hanno lasciato molti chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi dati alle fiamme. Al momento non è certo se siano state utilizzate armi. Due persone, una di Roma e l'altra residente in provincia di Chieti, sono state medicate e trattate sul posto dai sanitari del 118, per intossicazione da fumi sprigionati dalle fiamme delle auto incendiate e dal fumo di alcuni fumogeni accesi dai malviventi.

Le due persone hanno poi rifiutato il trasporto in ospedale. Nel corso dell'assalto, avvenuto fra i caselli di Ortona e Francavilla-Pescara sud, non ci sono stati feriti. Al momento il traffico è bloccato sul tratto dell'A14 dove è stato assaltato un portavalori.

Lo rende noto Autostrade per l'Italia in una nota spiegando che il blitz dei malviventi è avvenuto all'altezza del km 402 e che sono rimaste coinvolte anche tre autovetture e un camion. Attualmente, aggiunge Autostrade, "si registra 1 km di coda in direzione Pescara (in aumento)". Gli utenti che viaggiano verso Pescara devono uscire a Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara Sud.