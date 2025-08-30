Codacons: «Rincari alimentari e scuola, rialzi per le bollette»

Il rientro dalle ferie rischia di essere complicato quest'anno, a causa degli aumenti di prezzi e tariffe che che determineranno una vera e propria "stangata d'autunno" sulle tasche dei consumatori stimata in 416 euro annui in più a famiglia solo tra settembre e dicembre rispetto allo stesso periodo del 2024.

Lo denuncia il Codacons, sottolineando che solo per gli alimentari un nucleo con due figli, dovrà mettere in conto una maggiore spesa autunnale da circa 130 euro in più rispetto allo stesso periodo del 2024, escluse le spese legate alle festività natalizie.

C'è poi da fare i conti con il corredo scolastico, con i trasporti e con il prezzo dell'energia. Per diari, astucci, zaino, quaderni ecc. gli incrementi dei prezzi al dettaglio sono nell' ordine del 5% rispetto al 2024, mentre per i libri di testo l'aumento è del 3,8%, con un aggravio di spesa stimato in circa 50 euro a nucleo sul 2024.

Tensioni anche sul fronte dei trasporti, altro comparto che da mesi registra un trend al rialzo: per spostarsi una famiglia di quattro persone dovrà mettere in conto tra settembre e dicembre una maggiore spesa stimata in 66 euro.

Ma a rischio sono anche le bollette: in autunno, con la corsa agli accaparramenti di gas da parte dei vari Paesi, spiega il Codacons, "i prezzi dell'energia sui mercati internazionali registrano puntualmente un sensibile aumento che viene scaricato sulle tariffe finali praticate ai consumatori. Ipotizzando un incremento medio delle tariffe del 15% nell' ultima parte del 2025, conclude il Codacons, la spesa energetica di una famiglia salirebbe complessivamente di circa 170 euro tra settembre e dicembre".