Trafugate borse e capi d’abbigliamento, i ladri sono penetrati forzando una serie di porticine che collegano il palazzo limitrofo con il negozio

Colpo da circa 200mila euro al negozio Dior la notte scorsa di via Strozzi a Firenze, in pieno centro storico.

Sono state rubate borse e capi d'abbigliamento. Del furto, avvenuto verso le 3, si è accorta la vigilanza privata dopo aver temuto per un incendio a causa del fumo che si era diffuso nel grande negozio. In realtà, come hanno appurato i vigili del fuoco, erano i nebbiogeni diffusi dall'allarme antirapina che è entrato in funzione. Si occupa delle indagini la polizia.

I ladri, da quanto ricostruito finora, sono passati dall'adiacente via Sassetti, accedendo dal portone di un palazzo che non è stato scassinato. Invece, sono state forzate la porta che dall'atrio dà sulle cantine e poi, a seguire, una porticina che collega al negozio di Dior. I ladri - è stato fatto notare - hanno dimostrato una buona conoscenza del palazzo confinante, anche riguardo alla possibilità di accedervi da via Sassetti senza fare danni apparenti al portone.