Trafugate borse e capi d’abbigliamento, i ladri sono penetrati forzando una serie di porticine che collegano il palazzo limitrofo con il negozio
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
mario ciampi
Colpo da circa 200mila euro al negozio Dior la notte scorsa di via Strozzi a Firenze, in pieno centro storico.
Sono state rubate borse e capi d'abbigliamento. Del furto, avvenuto verso le 3, si è accorta la vigilanza privata dopo aver temuto per un incendio a causa del fumo che si era diffuso nel grande negozio. In realtà, come hanno appurato i vigili del fuoco, erano i nebbiogeni diffusi dall'allarme antirapina che è entrato in funzione. Si occupa delle indagini la polizia.
I ladri, da quanto ricostruito finora, sono passati dall'adiacente via Sassetti, accedendo dal portone di un palazzo che non è stato scassinato. Invece, sono state forzate la porta che dall'atrio dà sulle cantine e poi, a seguire, una porticina che collega al negozio di Dior. I ladri - è stato fatto notare - hanno dimostrato una buona conoscenza del palazzo confinante, anche riguardo alla possibilità di accedervi da via Sassetti senza fare danni apparenti al portone.