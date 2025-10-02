L’attore premio Oscar pizzicato a Roma alla guida della sua Smart con lo smartphone in mano e senza cintura. Il video esplode su TikTok, tra critiche e difese

La mano destra sul volante, la sinistra appoggiata alla guancia stringendo lo smartphone. Così Roberto Benigni è stato immortalato da un utente di TikTok (@robertoficorella) mentre guidava per le strade di Roma a bordo della sua Smart. Un video di pochi secondi che è bastato per scatenare la polemica: l’attore premio Oscar, 72 anni, non solo è stato sorpreso ad utilizzare il cellulare alla guida, ma a quanto pare senza nemmeno indossare la cintura di sicurezza.

Nel filmato si nota infatti l’assenza della classica fascia sul petto: la cintura sembra essere sistemata dietro la schiena, un “trucchetto” spesso utilizzato per eludere i sensori dell’auto. Attorno, il traffico della Capitale, i clacson che risuonano e qualche grido, ma Benigni appare impassibile, lo sguardo fisso sulla strada.

Su TikTok e poi sugli altri social la clip è diventata virale in poche ore. Molti utenti parlano di cattivo esempio: «Cellulare, niente cintura, è un miracolo che non lo abbiano fermato», scrive qualcuno. «Se fosse stato un cittadino qualunque gli avrebbero già fatto la multa», commenta un altro. Non manca però chi prende le sue difese: «Non mi piace come personaggio, ma ha il diritto di farsi gli affari suoi come tutti», replica un utente.