Un uomo di 58 anni e una donna di 45 sono stati denunciati dai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico dopo essere stati sorpresi a fare sesso sui gradini della basilica di San Petronio, nel cuore di piazza Maggiore a Bologna.

L’episodio risale a lunedì sera, intorno alle 23.30, quando due passanti hanno allertato le forze dell’ordine.

La scena davanti ai passanti

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, la coppia si era lasciata andare senza curarsi della presenza di decine di persone che, a quell’ora, affollavano i locali e le strade della piazza. Prima effusioni rumorose, poi la donna si sarebbe addirittura spogliata davanti ai passanti. I carabinieri, arrivati poco dopo, li hanno sorpresi durante un rapporto sessuale vero e proprio.

L’uomo, al momento della contestazione, avrebbe reagito con stizza, rivolgendosi ai militari con la frase: «Non avete di meglio da fare?». Entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.