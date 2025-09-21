Tragedia nella tarda serata di venerdì 20 settembre: due ragazze di 21 anni, Milena Marangon e Giorgia Cagliani, sono state investite e uccise da un’auto mentre camminavano lungo via per Airuno, nei pressi della palestra comunale di Brivio. Una loro amica, 20enne, è rimasta miracolosamente illesa.

Le giovani stavano raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto molto partecipato, quando una berlina scura le ha travolte intorno alle 22:00. Secondo una prima ricostruzione, l’auto guidata da un 34enne di origini straniere avrebbe urtato prima una macchina parcheggiata e poi colpito in pieno le ragazze. L’impatto è stato violentissimo: una delle due è morta sul colpo, l’altra pochi istanti dopo, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi della Croce Rossa di Olgiate.

Il tratto della provinciale è noto per la scarsa illuminazione e l’assenza di marciapiedi. Le tre amiche camminavano in fila sul bordo della carreggiata quando sono state travolte. Testimoni hanno riferito che l’auto procedeva a velocità sostenuta. Il conducente, fermato a pochi metri di distanza, è stato arrestato dopo gli accertamenti sul suo stato psicofisico. I carabinieri della compagnia di Merate stanno indagando per chiarire se abbia perso il controllo tentando di evitare un altro veicolo.

La notizia ha sconvolto la comunità. Il sindaco ha annunciato l’annullamento della festa in segno di lutto: «Siamo sconvolti, è una tragedia che colpisce tutta la comunità». In molti si sono recati sul luogo dell’incidente lasciando fiori e messaggi. Sui social network, amici e conoscenti ricordano le due giovani con foto e parole di affetto.