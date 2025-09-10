Il mezzo era rimasto in panne in autostrada, nello scontro sono rimaste ferite in modo lieve anche la mamma e il fratello della vittima

Una bambina di otto anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la E45 in Umbria, a Resina Nord, nei pressi di Perugia. I suoi familiari - i genitori e un fratello - sono rimasti feriti.

Secondo le prime informazioni, la famiglia viaggiava a bordo di un camper rimasto in panne, che è stato investito da un autotreno. Il mezzo pesante ha tamponato anche un furgone dell'Anas fermo sul posto per prestare soccorso. Il tratto della statale è stato provvisoriamente chiuso al traffico in corrispondenza del territorio comunale di Perugia. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.

Il padre della bambina ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Perugia. Ricoverate invece all'ospedale di Città di Castello - in condizioni non particolarmente gravi - altre due persone. Una delle due è la mamma della bambina vittima dell'incidente. Non è invece ancora chiaro chi sia il terzo ferito, inizialmente indicato come un altro familiare della vittima.

Per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi, il transito è stato provvisoriamente deviato verso la viabilità adiacente, in direzione Sud allo svincolo di Pierantonio al chilometro 95,900, mentre in direzione Nord allo svincolo di Resina al km 87,600. Il personale Anas e le forze di polizia sono intervenuti per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.