Da oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, è possibile presentare domanda per la Carta della Cultura, l’iniziativa che assegna un bonus fino a 500 euro da utilizzare per l’acquisto di libri con codice ISBN. Il contributo è destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 15000 euro: ogni nucleo familiare potrà ricevere una sola carta per ciascuno degli anni compresi tra il 2020 e il 2024, per un importo pari a 100 euro per anno. Le richieste potranno essere inoltrate fino al 31 ottobre 2025.

Chi può fare domanda

L’unico requisito richiesto è avere un ISEE sotto i 15mila euro. Possono partecipare tutti i residenti in Italia, indipendentemente dalla cittadinanza. L’ISEE preso in considerazione sarà quello dell’anno per cui si richiede il bonus. Ad esempio, chi aveva un ISEE valido nel 2024 ma non nel 2023 potrà ottenere la carta solo per quell’anno. Per ogni nucleo è ammessa una sola domanda annuale. La domanda può essere presentata esclusivamente tramite l’app IO, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Nell’applicazione saranno disponibili tutte le informazioni utili e, una volta inoltrata la richiesta, si riceverà una notifica sull’esito: approvazione o rifiuto. La Carta sarà caricata nella sezione “Portafoglio” dell’app IO in formato digitale. Da quel momento si avranno 12 mesi di tempo per utilizzarla; dopo tale scadenza, l’eventuale credito residuo verrà perso.

Cosa si può acquistare

Il bonus è valido esclusivamente per l’acquisto di libri cartacei o digitali provvisti di codice ISBN. Non ci sono restrizioni sul genere: sono ammessi testi scolastici, manuali, romanzi, saggi e qualsiasi altro volume pubblicato. La somma potrà essere spesa in librerie, punti vendita fisici e store online che aderiscono all’iniziativa.