Il candidato del centrodestra e governatore uscente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha centrato la riconferma, vincendo le elezioni con il 52,5% a scapito dello sfidante di centrosinistra, l’ex sindaco di Pesaro ed eurodeputato Matteo Ricci, che ha raggiunto il 44,1%.

“I marchigiani hanno scelto la continuità, il dato è chiaro”. Con queste parole lo stesso Matteo Ricci ha riconosciuto la vittoria di Acquaroli. I due si sono sentiti poi telefonicamente e il candidato sconfitto ha augurato un cavalleresco “in bocca al lupo” al vincitore.

Anche la premier Giorgia Meloni, leader di FdI (primo partito nelle Marche con il 24%) ha pubblicato un messaggio sui social per celebrare la vittoria marchigiana: “Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro”.