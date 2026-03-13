Il bambino è stato trovato senza vita in un’abitazione di Centennial, vicino Denver. Il fratello maggiore, 11 anni, è il principale sospettato ed è stato trasferito in un centro di detenzione minorile

Una tragedia che ha sconvolto una tranquilla comunità residenziale. A Centennial, sobborgo di Denver nello Stato americano del Colorado, un bambino di 5 anni è stato trovato morto nella sua abitazione e il principale sospettato sarebbe il fratello maggiore di appena 11 anni, ora accusato di omicidio di primo grado.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo, quando i vice dello sceriffo della contea di Arapahoe sono intervenuti nell’abitazione della famiglia. In un primo momento le autorità avevano diffuso poche informazioni, limitandosi a comunicare che tutte le persone coinvolte erano state identificate e che non vi era alcun pericolo per la comunità.

Solo nelle ore successive è arrivata la notizia che ha lasciato increduli i residenti del quartiere: il sospettato sarebbe il fratello undicenne della vittima. A confermarlo è stato lo stesso ufficio dello sceriffo, che tuttavia mantiene il massimo riserbo sulle circostanze della morte e sulle dinamiche precise della tragedia.

Il ragazzino è stato trasferito in un centro di detenzione minorile di Centennial, mentre le indagini proseguono. Gli investigatori parlano infatti di un’inchiesta ancora “aperta e attiva” e spiegano che le informazioni divulgate resteranno necessariamente limitate.

«Poiché sia la vittima sia il sospettato sono minorenni, i dettagli che possiamo rendere pubblici saranno pochi», hanno fatto sapere le autorità.

Nel quartiere la notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti i vicini. Molti hanno raccontato che i loro figli giocavano spesso con i due fratelli, descritti come bambini come tanti altri della zona. «È qualcosa che, da genitore, rappresenta probabilmente il peggior incubo possibile», ha dichiarato ai media locali Kirby O’Loughlin, residente del quartiere.

Intanto gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire con precisione cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione e quali siano le responsabilità nella morte del piccolo.