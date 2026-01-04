Un anno di scelte decisive e crescita graduale: bene anche Bilancia e Scorpione, più impegnativo per Capricorno e Acquario

Il 2026 si presenta come un anno di trasformazioni graduali ma decisive, segnato da movimenti planetari che spingono verso scelte più consapevoli, soprattutto in ambito lavorativo e sentimentale. Giove accompagna molti segni in un percorso di crescita, mentre Saturno chiede rigore, pazienza e responsabilità. Non è un anno di colpi di fortuna improvvisi, ma di costruzione solida.

ARIETE

Il 2026 è un anno di ripartenza dopo un periodo complesso. I primi mesi servono a rimettere ordine, ma dalla primavera l’energia torna a crescere. In amore si chiariscono rapporti ambigui, mentre sul lavoro è il momento giusto per avviare progetti a lungo termine. Serve costanza.

TORO

Anno concreto e produttivo. Le opportunità migliori arrivano dal lavoro, con possibilità di stabilizzazione o riconoscimenti. In amore occorre evitare rigidità e lasciare spazio al dialogo. La seconda metà dell’anno porta maggiore serenità emotiva.

GEMELLI

Il 2026 favorisce movimento, cambiamenti e nuove idee. Le relazioni sociali sono centrali e possono aprire porte importanti. Attenzione solo a non disperdere energie: selezionare è la chiave. Amore vivace, soprattutto in estate.

CANCRO

Un anno che premia la pazienza. I risultati arrivano, ma non subito. Le stelle favoriscono la crescita personale e professionale, soprattutto nella prima parte dell’anno. In amore c’è bisogno di certezze: chi le cerca davvero può trovarle.

LEONE

Tra i segni più favoriti del 2026. Dopo un avvio prudente, l’anno accelera e porta occasioni importanti, soprattutto sul lavoro. In amore tornano passione e desiderio di stabilità. È il momento di osare con intelligenza.

VERGINE

Anno di costruzione lenta ma solida. Le prime difficoltà servono a ridefinire obiettivi e priorità. Dal periodo estivo in poi, il quadro migliora nettamente. In amore si riscopre il valore delle relazioni autentiche.

BILANCIA

Il 2026 riporta equilibrio dopo una fase faticosa. Le stelle favoriscono accordi, relazioni e nuove collaborazioni. L’amore cresce con il dialogo, il lavoro con la diplomazia. Bene la seconda parte dell’anno.

SCORPIONE

Anno intenso e produttivo. Le energie sono alte, soprattutto nei primi mesi, ideali per avviare nuovi progetti. In amore c’è profondità, ma va evitato il controllo eccessivo. Il 2026 premia il coraggio.

SAGITTARIO

Anno dinamico, segnato da scelte importanti. Viaggi, cambiamenti e nuove prospettive sono favoriti. In amore cresce il desiderio di libertà, ma anche di relazioni vere. La seconda metà dell’anno è la più forte.

CAPRICORNO

Il 2026 richiede impegno e disciplina, soprattutto all’inizio. Alcune tensioni servono a fare chiarezza. Con il passare dei mesi arrivano risultati concreti, soprattutto per chi ha lavorato con costanza negli anni precedenti.

ACQUARIO

Anno di ridefinizione. Cambiano priorità, relazioni e prospettive. Le stelle invitano a scegliere con maggiore consapevolezza. In amore conta l’autenticità, nel lavoro l’innovazione. Non temere di chiudere ciò che non funziona.

PESCI

Il 2026 favorisce creatività, intuizione e crescita personale. Le occasioni non mancano, soprattutto nella prima parte dell’anno. In amore c’è romanticismo, ma serve concretezza per evitare illusioni.