Un nuovo straordinario traguardo per Ethel Caterham, la persona più anziana del mondo: la bisnonna inglese ha compiuto 116 anni ricevendo molti auguri.

"Ethel e la sua famiglia sono molto grate per tutti i gentili messaggi e l'interesse dimostrato nei suoi confronti in occasione del suo 116° compleanno", ha dichiarato la casa di cura nel Surrey che ospita la supercentenaria. E' diventata la titolare del record di longevità dopo la scomparsa il 30 aprile scorso della suora brasiliana Inah Canabarro Lucas.

Caterham è nata il 21 agosto del lontano 1909 in un villaggio dell'Hampshire, in Inghilterra meridionale: prima del diluvio della Grande Guerra, mentre sul trono di quello che era ancora l'Impero britannico sedeva re Edoardo VII, figlio della regina Vittoria, bisnonno della defunta Elisabetta II e trisavolo dell'attuale monarca, il 76enne Carlo III. Ultima di 8 figli, nonna Ethel dopo l'ufficializzazione del suo primato in maggio aveva ricevuto una lettera personale del sovrano: che si felicitava per il "rimarchevole traguardo" da lei raggiunto.