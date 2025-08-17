Compleanno toscano per Louise Veronica Ciccone in arte Madonna.

La popstar internazionale che compie oggi 67 anni è stata avvistata questa mattina a Firenze dove, scortata e insieme ad alcuni amici, ha visitato il capoluogo toscano, città che conosce per esserci stata altre volte in passato, soffermandosi in qualche negozio per un po' di shopping.

Nel pomeriggio si è recata invece a Siena per assistere al Palio come ospite di un privato in un appartamento con affaccio in piazza del Campo. E' stata vista scendere da un van in piazza Indipendenza a Siena. Con alcuni amici ha percorso a piedi 200 metri per entrare in Palazzo d'Elci dalle cui finestre, che danno su piazza del Campo, assisterà al palio del 16 agosto.

Nel tragitto era scortata dalle guardie corpo. Madonna indossava un cappello a larga tesa, occhiali, una camicia leggera estiva a bastoncini biancocelesti e a tracolla aveva una borsa: una tenuta da turista che non è bastata a confonderla fra la folla brulicante del giorno di Palio, non solo visitatori ma anche compagnie di contradaioli che si spostano in gruppi serrati da un punto all'altro della città, tenendo bene d'occhio i confini delle rispettive contrade e, soprattutto, di quelle nemiche.