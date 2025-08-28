Boom di richieste per il nuovo concorso dell’Agenzia delle Entrate: sono 97.367 le domande per i 2.700 posti disponibili da funzionario giuridico-tributario a tempo indeterminato. Un vero e proprio assalto ai posti pubblici, con circa 36 candidati per ogni posizione.

In Calabria saranno 95 i posti disponibili, un numero che ha richiamato migliaia di aspiranti funzionari provenienti da tutta la regione. Le assunzioni interesseranno le sedi territoriali calabresi e rappresentano un’occasione importante per i giovani laureati e i professionisti in cerca di stabilità occupazionale.

Il bando, scaduto l’11 agosto 2025, prevede un’unica prova scritta. Le modalità saranno comunicate il 9 settembre sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul portale InPA. Le prove dovrebbero tenersi a fine ottobre 2025.

I posti disponibili per regione

Dei 2.700 posti messi a bando, ecco le principali quote: Lazio (463), Lombardia (555), Campania (222), Puglia (165), Sicilia (165) ed Emilia-Romagna (160). La Calabria, con 95 posti, si colloca tra le regioni del Sud con maggiori opportunità.

Le materie della prova

I candidati dovranno affrontare quesiti a risposta multipla su:

Diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta

Diritto civile e commerciale

Diritto dell’Unione Europea

Diritto amministrativo

Contabilità aziendale

Diritto fallimentare e della crisi d’impresa

Diritto penale (reati contro la PA e tributari)

La prova verificherà inoltre la padronanza della lingua inglese e le competenze informatiche di base. Il punteggio sarà espresso in trentesimi: occorreranno almeno 21/30 per superare l’esame.

L’attesa ora è per la pubblicazione del calendario ufficiale, ma per i quasi 100mila candidati, e soprattutto per i tanti calabresi in corsa per i 95 posti disponibili, la sfida si annuncia durissima.