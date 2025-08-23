Questa mattina i carabinieri hanno trovato il corpo della quarantasettenne riverso sul pavimento della sua abitazione di Montecorvino Rovella
Una donna 47enne è stata trovata morta questa mattina a Montecorvino Rovella (Salerno) dai carabinieri della stazione del posto. Il corpo è stato rinvenuto riverso sul pavimento dell'abitazione della donna.
L'ex compagno è attivamente ricercato dagli investigatori che stanno svolgendo le indagini, coordinate della procura di Salerno, per accertare quanto accaduto.