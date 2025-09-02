Storico inviato di guerra e poi direttore del Tg1, con l’avvento della Seconda repubblica è diventato il volto Fininvest più noto e orgogliosamente legato al Cav

Emilio Fede è morto oggi all’età di 94 anni. Il noto giornalista era da tempo malato, ma le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi giorni, per precipitare poi nelle ultime ore. Era ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano.

Fede è stato uno dei volti più noti della tv italiana: prima in Rai a partire anni Sessanta, dove è stato prima inviato di guerra e poi direttore del Tg1 e, successivamente in Fininvest alla guida del Tg4 all’alba della Seconda repubblica.

Per circa vent’anni è stato il più berlusconiano dei giornalisti, noto anche per alcune gaffe che lo hanno reso un vero e proprio personaggio. “Con i suoi editoriali, le pause drammatiche, Fede ha incarnato un’epoca televisiva e un modo di fare giornalismo partigiano irripetibile” scrive il Corriere della sera. E ha ragione.