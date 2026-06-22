L'agenzia antidoping tedesca sospende il marciatore azzurro che si sfoga: «Non ho preso nulla ma dopo tanti anni non ho più la voglia di combattere»

Nuove accuse di doping per Alex Schwazer: a lanciarle e' l'agenzia nazionale antidoping tedesca, che ha avviato umn procedimento nei confronti del marciatore azzurro, sospeso in via cautelare.

a Schwazer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sono state rilevate tracce di Eritropoietina "sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue".

L'Agenzia nazionale antidoping tedesca (NADA Germania) nel comunicato che informa della positività aggiunge di aver presentato una denuncia alla procura competente sulla base della legge antidoping. Alle 16 Schwazer terrà una conferenza stampa a Bolzano.

"Ho ricevuto stamattina questa contestazione di positività all'eritropoietina: non ho preso nulla, sono innocente ma non mi difenderò, a 41 anni non ne ho più la forza", ha commentato Schwazer, in una conferenza stampa a Bolzano.

A fine aprile l'ex campione altoatesino aveva stabilito il record italiano della maratona di marcia in una gara valida per i campionati tedeschi tenutasi sulle strade di Kelsterbach, non lontano dall'aeroporto di Francoforte. Oro nella 50 km alle Olimpiadi di Pechino 2008, poi finito nel tunnel delle squalifiche per doping (3 anni e nove mesi dal 2012 e 8 anni dal 2016), nell'aprile scorso si era imposto nella gara tedesca in 3h01'55", primato nazionale sui 42 chilometri e 195 metri. Un risultato che l'aveva fatto sperare nella convocazione con 'Italia per l'Europeo di marcia a Birmingham del prossimo agosto, non arrivata.