La viabilità urbana ed extraurbana di San Marco Argentano torna al centro dell’agenda amministrativa. Dopo i disagi legati ai cantieri e agli scavi di rete, il Comune ha promosso un tavolo tecnico per definire tempi, modalità e responsabilità degli interventi di ripristino del manto stradale.

L’incontro si è tenuto nei giorni scorsi, nella sede istituzionale del Palazzo di Città, ed è stato voluto e coordinato dall’assessore alla Viabilità Luca Belmonte. L’obiettivo è arrivare a interventi rapidi e risolutivi sui tratti interessati dai lavori già eseguiti e da quelli programmati.

Tavolo tecnico a San Marco Argentano per la viabilità

Al confronto hanno preso parte i rappresentanti di E-Distribuzione, FiberCop e della società Nerva Srl, quest’ultima impegnata sul territorio comunale nella realizzazione dei lavori relativi a un importante impianto agrivoltaico.

Fondamentale, nella fase di analisi e pianificazione, anche il contributo dei tecnici comunali: l’ingegnere Fabio Scorzo, responsabile del settore, e l’ingegnere Viviana Tarsitano. Al tavolo era presente anche il comandante della Polizia Locale, avvocato Annarita Trotta, per gli aspetti legati alla sicurezza, alla circolazione e alla gestione dei cantieri.

Il confronto ha consentito di mettere insieme competenze tecniche, esigenze operative e necessità dei cittadini, con l’obiettivo di ridurre i disagi e ripristinare condizioni adeguate di sicurezza lungo le strade interessate dagli interventi.

Ripristino dell’asfalto entro luglio

Durante la riunione, tutti i soggetti presenti hanno raggiunto un accordo unanime sulle modalità e sulle tempistiche di ripristino a regola d’arte dell’asfalto nelle aree coinvolte dai cantieri.

Secondo il cronoprogramma definito, le opere di bitumatura e rifacimento del manto stradale dovranno essere ultimate entro il mese di luglio. Un termine indicato come tassativo dall’amministrazione comunale, che punta così a restituire ai cittadini una viabilità più sicura, ordinata e fluida.

Belmonte: «Blindata una data certa»

L’assessore alla Viabilità Luca Belmonte ha sottolineato il valore dell’intesa raggiunta, definendo il tavolo tecnico un passaggio decisivo nella gestione dei sottoservizi e dei cantieri sul territorio comunale.

«Questo incontro, che ho voluto con determinazione, segna un punto di svolta per la gestione dei sottoservizi sul nostro territorio», ha dichiarato Belmonte.

L’assessore ha poi evidenziato la complessità della convivenza con cantieri di questa portata, ma anche l’importanza della collaborazione tra Comune, aziende e organi di controllo.

«La convivenza con cantieri di questa portata è complessa, ma grazie alla sinergia tra i nostri uffici tecnici, la Polizia Locale e le aziende coinvolte, siamo riusciti a blindare una data certa. Entro luglio i lavori saranno conclusi: i cittadini e tutti gli automobilisti potranno finalmente riavere una viabilità del tutto sicura, fluida e libera da disagi».