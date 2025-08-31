I malviventi hanno sfruttato un accesso interno alle cantine. Attivati i nebbiogeni dell’allarme. Acquisite le immagini delle telecamere per le indagini

Nuovo maxi furto nelle boutique di lusso a Firenze. Dopo Valentino, Fendi ed Hermès, nella notte i ladri hanno preso di mira Dior, portando via un bottino di circa 200mila euro tra borse e capi d’abbigliamento.

Il colpo è avvenuto intorno alle 3 nella boutique di via Strozzi, in pieno centro storico. A dare l’allarme è stata la vigilanza privata, allertata da una densa nube di fumo: non si trattava di un incendio, ma dei nebbiogeni dell’impianto antirapina entrati in funzione.

La dinamica

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i ladri sono entrati passando da via Sassetti, attraverso il portone di un palazzo adiacente non forzato. Da lì hanno raggiunto l’atrio delle cantine e forzato una porta che collega direttamente al negozio Dior.

Gli inquirenti ritengono che il gruppo avesse una conoscenza approfondita della struttura del palazzo e dei suoi accessi. Probabile anche la presenza di “pali” agli angoli delle strade vicine a piazza della Repubblica per avvisare dell’arrivo di forze dell’ordine o vigilanti.

Le indagini

Sono al vaglio le immagini delle numerose telecamere pubbliche presenti nella zona, utili a ricostruire sia la dinamica del furto che le vie di fuga utilizzate dai ladri.

Un precedente nel 2015

Non è la prima volta che Dior viene colpita a Firenze. Nel marzo 2015 un altro colpo, messo a segno nella boutique di via Tornabuoni, aveva fruttato ai ladri un bottino da circa 100mila euro.