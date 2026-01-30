Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Gaeta con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana, messa a segno con la tecnica del falso nipote. L’intervento è scattato durante un normale servizio di controllo del territorio, quando gli agenti hanno notato un’auto con a bordo una coppia che ha tentato di evitare la verifica con una manovra ritenuta sospetta.

Il veicolo è stato fermato per accertamenti e la perquisizione ha portato al ritrovamento, all’interno dell’abitacolo, di un cacciavite di grandi dimensioni e di numerosi monili e oggetti in oro, per un peso complessivo di circa 250 grammi e un valore stimato attorno ai 17mila euro. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di collegare i due fermati a una truffa commessa poche ore prima a Albano Laziale, dove una vittima anziana era stata raggirata con il consueto schema del parente in difficoltà e della richiesta urgente di denaro e preziosi.

Secondo quanto ricostruito, uno degli arrestati avrebbe precedenti specifici per fatti analoghi. Al conducente dell’auto è stato inoltre contestato il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.