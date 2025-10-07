Iris Stalzer in condizioni critiche per i fendenti al ventre e alla schiena, è stata trovata ferita davanti alla sua abitazione e i medici stanno lottando per salvarle la vita
Svolta nelle indagini per l'accoltellamento di Iris Stalzer, sindaca di Herdecke, in Nordreno-Vestfalia, trovata gravemente ferita martedì mattina davanti alla sua abitazione.
Sarebbe stato fermato il figlio adottivo della politica dell'Spd, secondo quanto scrive la Bild. Il ragazzo ha 15 anni. Anche il portale di Wdr riferisce di aver visto un adolescente portato via in manette.
La donna, di 57 anni, sarebbe in condizioni critiche. Secondo il tabloid è stata colpita più volte al ventre e alla schiena. I medici stanno lottando per salvarle la vita, scrive ancora la Bild.