Se ne va all’età di 79 anni un volto noto di Fininvest prima e Mediaset poi che per più di trent’anni ha raccontato con grande competenza il calcio, il pugilato e l’ippica

Giornalismo sportivo in lutto per la morte di Franco Ligas, 79 anni, volto noto di Fininvest prima e Mediaset poi, gruppi editoriali per cui ha lavorato dal 1984 al 2013, occupandosi di calcio, pugilato e ippica.

Sardo d’origine ma cresciuto professionalmente e Firenze, divenne celebre nel 1976 per le interviste ad Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli freschi di vittoria della Coppa Davis in Cile. Da quel momento in poi, la sua carriera in ascesa, tant’è che negli anni successivi diventò uno dei commentatori sportivi di celebri e amati dal pubblico.