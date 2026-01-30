Due violente esplosioni hanno scosso la notte di Giovinazzo intorno alle 4.15, quando un gruppo di malviventi ha assaltato lo sportello Atm del Monte dei Paschi di Siena in via Bari, facendolo saltare con la cosiddetta tecnica della “marmotta”, che prevede l’uso di cariche esplosive inserite nello sportello automatico.

Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbe stato un commando di almeno quattro persone, arrivato sul posto a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Dopo il doppio boato, il gruppo si sarebbe dato immediatamente alla fuga nella stessa direzione di arrivo.

L’esplosione ha provocato danni evidenti allo sportello e alla struttura che lo ospita. L’onda d’urto ha sparso detriti e polvere anche sulle vetture parcheggiate lungo la strada, mentre numerosi residenti della zona sono stati svegliati dal rumore delle deflagrazioni.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area e avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’assalto. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona.