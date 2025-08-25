La sfida del Sinigaglia sarà ricordata per un evento mai visto in campionato. Ecco cosa è successo

Como-Lazio fa la storia: il gol viene annullato e l'arbitro Manganiello spiega tutto al pubblico. La partita del campionato andata in scena al Sinigaglia tra la squadra di Fabregas e i biancocelesti di Sarri oggi, domenica 24 agosto, rappresenta uno spartiacque per il calcio italiano. Il motivo? Per la prima volta, una decisione dell'arbitro è stata 'annunciata' e spiegata ai tifosi dallo stesso direttore di gara, in questo caso Gianluca Manganiello.

L'episodio al minuto 64', quando Castellanos viene mandato a rete da Gila con un lancio millimetrico. L'attaccante stoppa il pallone e batte Butez, ma la posizione di partenza è irregolare. Come spiegato da Manganiello al pubblico del Sinigaglia.