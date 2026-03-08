L’uomo ha perso il controllo dell’auto sulla Provinciale 56 all’uscita di Serrenti. Il veicolo è finito in un canale

Un nuovo incidente Sardegna si è trasformato in tragedia nel Sud dell’isola, dove un automobilista di quarant’anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la sua auto. La vittima era un agricoltore di Samassi e stava percorrendo la Provinciale 56 quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo.

L’incidente è avvenuto all’uscita di Serrenti. Dopo aver sbandato, il mezzo ha lasciato la carreggiata, ha attraversato la vegetazione che costeggia il tratto stradale e ha terminato la sua corsa all’interno di un canale. Un impatto che non ha lasciato scampo al quarantenne.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava viaggiando lungo la Provinciale 56 quando ha perso il controllo del mezzo. La vettura è uscita fuori strada in un tratto che conduce fuori dall’abitato di Serrenti, finendo in una zona laterale invasa dalla vegetazione.

Dopo aver attraversato il margine stradale, l’auto è precipitata nel canale dove si è arrestata. La dinamica esatta dell’accaduto è ora al vaglio degli investigatori, che dovranno chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, per il quarantenne non c’era ormai più nulla da fare.