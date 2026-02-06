Le vittime sono Emanuele Accomando, 22 anni, e Michele Forastieri Cosenza, 24 anni. Indagini in corso sulla dinamica

Due giovani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte a Saronno, in provincia di Varese. Le vittime sono Emanuele Accomando, 22 anni, residente a Garbagnate Milanese, e Michele Forastieri Cosenza, 24 anni, di Caronno Pertusella.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, i due ragazzi viaggiavano a bordo di un’Audi e stavano probabilmente rientrando a casa quando, per cause in corso di accertamento, il veicolo è uscito di strada andando a schiantarsi contro un albero. L’impatto è stato violentissimo.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto è intervenuta l’AREU, che ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e due automediche. Per i due giovani, però, non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, mentre i militari dell’Arma stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi rilievi emerge che l’auto procedeva probabilmente a forte velocità. È stato escluso il coinvolgimento di altri veicoli.