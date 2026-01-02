Il suo nome era finito per errore nella lista dei dispersi nella tragedia di Crans-Montana, ma sta bene e già ieri è arrivata a casa. Lisa Pieropan, insegnante 27enne di San Giorgio Bigarello (Mantova) si trovava nella località svizzera per festeggiare l'anno nuovo, ma distante dal luogo del disastro. La madre, ieri mattina, non riuscendo a mettersi in contatto con lei si era rivolta alla Farnesina per chiedere notizie.

E così, il nome della donna è poi finito nell'elenco dei dispersi. Nel tardo pomeriggio l'insegnante si è messa in contatto con i familiari, rassicurandoli sulle sue condizioni. La madre ha poi avvertito gli organi di stampa, a partire dalla Gazzetta di Mantova, per chiarire l'equivoco.