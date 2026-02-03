Un nuovo studio scientifico ha acceso un faro su un rischio che molti non si aspettavano di trovare proprio dentro casa: la cottura su fornelli a gas può far sì che livelli di biossido di azoto (NO₂) nell’aria domestica superino le soglie di sicurezza raccomandate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

La ricerca, condotta da esperti della Stanford University e pubblicata su una rivista scientifica internazionale, ha analizzato l’esposizione al biossido di azoto legata all’uso di cucine a gas o propano in abitazioni residenziali. I risultati indicano che per molte famiglie i livelli di NO₂ misurati durante la cottura e nel tempo successivo sono superiori a quanto considerato sicuro dall’OMS, anche quando l’inquinamento esterno è basso.

Il biossido di azoto è un gas irritante che si forma durante la combustione del gas. In ambienti chiusi può rimanere nell’aria per ore, esponendo chi vive nella casa — soprattutto bambini, anziani e persone con problemi respiratori — a concentrazioni che, secondo gli esperti, possono contribuire all’aggravarsi di asma e altre malattie delle vie respiratorie.

Lo studio non si limita a evidenziare il superamento dei limiti OMS ma integra anche dati esterni e modelli di qualità dell’aria, creando mappe di esposizione a livello nazionale negli Stati Uniti. Secondo i ricercatori, per circa 22 milioni di persone l’uso della cucina a gas da solo è sufficiente a far superare i limiti di biossido di azoto, senza considerare ulteriori inquinanti provenienti dall’esterno.

Gli autori sottolineano che l’aria domestica non è sempre “pulita” come si potrebbe pensare e che le fonti interne di inquinamento possono avere un impatto significativo sulla salute. Una delle soluzioni più efficaci per ridurre l’esposizione indicata dalla ricerca è la transizione verso cucine elettriche o a induzione, che non producono NO₂ durante la cottura.

Questi dati pongono l’attenzione su un aspetto poco discusso della qualità dell’aria negli ambienti chiusi e suggeriscono che il rischio legato alle cucine a gas può essere più rilevante di quanto la maggior parte delle persone immagina.