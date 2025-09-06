Come nella celebre scena di Scrubs in cui il dottor Cox, davanti a una lastra poco equivocabile, sentenzia: «O ha una lampadina su per lo sfintere oppure il suo colon ha avuto un’idea geniale».

Un episodio insolito e delicato ha richiesto l’intervento dei medici del “Vito Fazi” di Lecce. Un uomo di 85 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo forti dolori addominali e perdite di sangue dal retto. Le indagini hanno portato a una scoperta sorprendente: una lampadina era rimasta incastrata nella zona ano-rettale.

A richiedere i soccorsi è stata la figlia, spaventata dalle condizioni di salute del padre. Gli operatori del 118 hanno riscontrato la presenza di un corpo estraneo e disposto l’immediato ricovero. In ospedale, l’anziano ha raccontato di aver provato da solo a rimuovere l’oggetto con un cacciavite, causando però lesioni interne e aumentando i rischi di complicazioni.

I chirurghi hanno eseguito un intervento endoscopico in sedazione, riuscendo a estrarre la lampadina intera con l’aiuto di una pinza chirurgica. L’operazione è andata a buon fine, senza danni alla parete intestinale, ma l’uomo è stato trattenuto nel reparto di chirurgia generale.