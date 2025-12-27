A pochi giorni dal 2026, l’Etna ha voluto regalarci uno spettacolo inaspettato. A partire dalla sera di Natale infatti diverse esplosioni dal cratere Nordest hanno caratterizzato l’area con una decisa intensificazione nelle ore successive.

Le esplosioni stromboliane sono avvenute in particolare durante la notte con lancio di materiale incandescente fino a diverse decine di metri sopra l’orlo craterico.

Gli eventi continuano a manifestare una frequenza di accadimento molto elevata, le ampiezze medie sono in aumento, pur se non si osservano variazioni significative delle ampiezze massime. Gli eventi continuano a essere localizzati principalmente al cratere di nord-est e subordinatamente alla Bocca Nuova.

Lo spettacolo è ben visibile anche dalla Calabria ma, alla situazione attuale, non vi è alcun pericolo per le persone e per le abitazioni, ma occorre avere sempre notevole prudenza.