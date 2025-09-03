Un grave incidente ha colpito Lisbona: l’Elevador da Gloria, la storica funicolare che collega Praça dos Restauradores al Miradouro de São Pedro de Alcântara, è deragliata nel tardo pomeriggio, poco dopo le 18. Il bilancio è drammatico: almeno tre persone morte e 25 feriti, di cui nove in condizioni gravi.

Secondo le prime informazioni diffuse da Cnn Portugal, la funicolare era in discesa quando, per cause ancora da accertare, è uscita dai binari. Sul posto i soccorritori e il sindaco Carlos Moedas.

Cordoglio istituzionale

Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha espresso “profondo rammarico per l’incidente” e cordoglio alle famiglie delle vittime, augurandosi che le autorità chiariscano al più presto le cause.

Un simbolo di Lisbona

L’Elevador da Gloria, inaugurato nel 1885 e classificato monumento nazionale nel 2002, è uno dei simboli della capitale portoghese e una delle attrazioni turistiche più amate. Può trasportare fino a 42 passeggeri ed è composto da due vetture collegate da un cavo sotterraneo.