L’episodio si è verificato in provincia di Mantova, i due fidanzati sono stati portati in ospedale e sono ora sotto osservazione per gli accertamenti sanitari del caso

Le urla di una giovane e la fuga del compagno, completamente nudo in strada, fanno scattare l’allarme tra i residenti e richiedono l’intervento immediato dei Carabinieri. Succede a Rodigo, in provincia di Mantova, dove, come racconta l’Adnkronos, una coppia di ragazzi, dopo aver fatto uso di cocaina, viene colta da violente allucinazioni all’interno di un B&B.

Tutto inizia intorno all’1.30 della notte, quando al 112 arrivano le prime chiamate per delle urla provenienti dalla struttura. Poco dopo una seconda segnalazione parla di un giovane che, in evidente stato di agitazione e senza vestiti, corre in strada seminando il panico. Sul posto intervengono le pattuglie dei Carabinieri di Piubega e di Castiglione delle Stiviere, che trovano all’interno del B&B una ragazza terrorizzata e in preda al panico. Quasi in contemporanea i militari rintracciano anche il ragazzo, nudo e visibilmente fuori controllo.

Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero assunto cocaina prima di perdere il contatto con la realtà. Raccontano di percepire voci minacciose, allucinazioni che li spingono a urlare e a comportarsi in modo inconsueto, fino alla fuga del giovane all’esterno. Entrambi vengono soccorsi e trasportati all’ospedale di Mantova, dove restano sotto osservazione per gli accertamenti sanitari del caso.